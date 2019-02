Étienne Dano en spectacle à Saint-Clément

L’humoriste Étienne Dano viendra présenter son deuxième spectacle solo le 23 février à 20h au Centre des loisirs de Saint-Clément. Il fera découvrir cette fois aux spectateurs ses gaffes, ses erreurs et ses folies de l’adolescence à aujourd’hui, avec une bonne dose d’autodérision. Il s’amuse aussi à raconter des pages du terroir québécois.

Étienne Dano a présenté son premier spectacle «Excessif» dans six provinces canadiennes. Fort de son expérience de scène et de radio, Étienne est un trentenaire passionné qui n'a pas la langue dans sa poche. Les billets seront disponibles à l’entrée le soir du spectacle ou au 418-963-1607 #4 et à l’épicerie Beaulieu.