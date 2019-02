Le Marché du vinyle est de retour pour une 3e année

Le vent de renouveau et de redécouverte des vinyles souffle partout dans la province jusqu’à Rivière-du-Loup et pour une troisième année, le Centre culturel Berger accueillera le Marché du vinyle, une initiative du regroupement les Disciples du vinyle. L’évènement aura lieu le 16 mars dès 10h.

«Pour le 50e anniversaire du Centre culturel en 2017, on avait convenu que l’un des symboles marquants de la musique à travers ces années qui perdure dans le temps est le vinyle. On a donc approché les Disciples du vinyle pour organiser un évènement qui permettrait aux mélomanes d’échanger et de vendre des œuvres», explique le directeur de Rivière-du-Loup en spectacles, Pierre Levesque. Depuis 2017, le Marché du vinyle est devenu le rendez-vous annuel des amoureux de la musique, des curieux et des collectionneurs.

De nouveaux volets ont été ajoutés à l’évènement pour son 3e anniversaire, soit un quiz musical, qui se déroulera vers 19h, et une soirée DJ Nostalgie avec d'anciens DJ du Jet et du Kojak qui présenteront des succès des années 90 sur vinyle. Cette dernière débutera à 21h. «On cherche à aller plus loin, en gardant nos bases solides. On attend au moins 10 marchands de vinyles neufs ou usagers. Je pense que c’est l’occasion de faire de belles trouvailles», souligne l’un des organisateurs, Frédéric Létourneau.

Le 4 à 7 des Disciples pour la cause aura lieu encore cette année. Il sera possible d’acheter des vinyles à faible cout et de faire des demandes spéciales en échange d’une contribution volontaire. Toutes les sommes amassées iront au fonds d’accessibilité à la musique pour la jeunesse.

«Les Disciples du vinyle, c’est un groupe que j’ai parti sur Facebook en 2012. Je voyais un manque pour les gens qui aiment la musique sur vinyle dans le coin. Je voulais faire de la musique quelque part, donc j’ai organisé 27 soirées au Café L’Innocent avec mes tables tournantes et une ou deux caisses de 33 tours de tous les styles. J’ai déménagé aux Fous brassant et ce sera ma 54e soirée bientôt. Toutes les fois, de nouveaux visages apparaissent», explique le membre fondateur des Disciples du vinyle, Daniel Gagné.

L’ensemble des activités prévues dans la journée du 16 mars sont gratuites et ouvertes à toute la famille. Les Disciples du vinyle ainsi que Rivière-du-Loup en spectacles souhaitent, par cet évènement, élargir l’intérêt de la population pour la musique en général.