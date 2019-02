Finale locale de Secondaire en spectacle à Trois-Pistoles

Un spectacle haut en couleur s’annonce pour la prochaine édition de la finale locale de Secondaire en spectacle qui se tiendra le jeudi 21 février à 19 h, à la salle Jean-Pierre-Gagnon de l’École secondaire de Trois-Pistoles.

Plus d’une vingtaine d’élèves artistes en musique et en danse, entourés de plusieurs élèves animateurs, techniciens de scène et régisseurs, livreront un spectacle à ne pas manquer. Ces élèves représentent la relève culturelle.

Les billets seront en vente les 18, 19, 20 et 21 février à l’heure du midi dans la grande salle de l’École secondaire de Trois-Pistoles ou à la porte le soir même au prix modique de 7 $. Les élèves de 5e secondaire offriront un service de vestiaire dont les profits permettront de financer leur bal de finissants. Notez que la finale locale est un évènement «zéro déchet».