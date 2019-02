Coup d’envoi du 13e concours Trois-Pistoles en chansons

Les inscriptions ont débuté le 11 février pour prendre part à la 13e mouture du concours Trois-Pistoles en chansons. Cette année, l’évènement est parrainé par les artistes Audrey Gagnon, Mike Lee, Sébastian Roel et Valérie Lahaie et il se déroulera lors des weekends du 5 au 7 juillet et du 12 au 14 juillet au Camping Koa Bas-Saint-Laurent de Saint-Mathieu-de-Rioux.

«J’ai l’impression que pendant notre séjour, on va apprendre beaucoup et donner aussi. Je vais partager mon expérience avec les participants au meilleur de mes connaissances», explique Audrey Gagnon. Cette dernière s’est fait connaitre du grand public en remportant la finale féminine du concours télévisé Star Académie en 2005. L’autre parrain d’honneur qui accompagnera Mme Gagnon est Mike Lee, l’un des talents de la cuvée 2012 de Star Académie.

Les artistes peuvent prendre part à Trois-Pistoles en chansons dans huit catégories différentes, en fonction de leur âge, soit interprète (12 ans et moins, 13-17 ans, 18-24 ans, 25-39 ans et 40 ans et plus), country, auteur-compositeur-interprète et arts de la scène.

Cette dernière introduite l'an passé permet au concours de recevoir des artistes aux disciplines variées, telles que du cirque, des ensembles vocaux et des instrumentistes, par exemple. «Nous avons trouvé une formule gagnante, donc nous ne la changeons pas. Les inscriptions se termineront le 7 avril», précise Éric Côté, directeur de Trois-Pistoles en chansons.

Plus de 8 000$ en bourses et en prix seront remis aux artistes dans le cadre de Trois-Pistoles en chansons. L’évènement est déménagé depuis maintenant cinq ans sur le site du Camping Koa Bas-Saint-Laurent à Saint-Mathieu-de-Rioux. Selon l’organisateur Éric Côté, la dernière évaluation des retombées économiques de l’évènement pour la région se chiffrait à 250 000$, avec une base de 76 participants, alors que Trois-Pistoles en chansons se déroulait à l’école secondaire. Le nombre d’artistes se chiffre maintenant à plus de 120, mais aucune nouvelle évaluation n’a été effectuée depuis que le concours se déroule sur un nouveau site.

Pour son 13e anniversaire, Trois-Pistoles en chansons recevra comme marraine d’honneur une gagnante de la catégorie auteur-compositeur-interprète du concours en 2008, Valérie Lahaie. «Rien ne vaut un concours que tu gagnes avec tes propres chansons. Trois-Pistoles en chansons garde une place spéciale dans mon cœur. Je suis chanceuse d’accompagner avec Sébastien Roel les jeunes chanteurs de 12 ans et moins qui vivront pour une première fois une expérience de concours», explique Valérie Lahaie. Sébastian Roel a participé à l’émission télévisée La Voix en 2017 et a été l’un des finalistes des chants de bataille.

Les auditions de Trois-Pistoles en chansons se dérouleront les 13 et 14 avril à Québec au Pub Chez Murphy’s puisque selon l’organisateur, plus de 90% des participants du concours proviennent de l’ouest de la province. Les candidats ont donc le choix de se rendre aux auditions à Québec pour chanter devant le jury, ou encore de déposer sur le portail Canal artistes un démo de deux chansons.

Par ailleurs, pour son 13e anniversaire, ce site web a été complètement revampé afin de faciliter les inscriptions et de s’adapter aux appareils mobiles. Il est possible d’obtenir plus d’informations et de s’inscrire au concours sur le site web canalartistes.com.