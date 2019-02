Première québécoise de The Hummingbird Project au festival Vues dans la tête de…

Une projection-surprise s’ajoute à la programmation du festival Vues dans la tête de… à Rivière-du-Loup «The Hummingbird Project», le septième film de fiction de Kim Nguyen, sera présenté en première québécoise, en version originale anglaise, au Cinéma Princesse, le samedi 9 février à 13 h 30.

En nomination pour six prix Écrans canadiens, The Hummingbird Project met en vedette Jesse Eisenberg (The Social Network, Now You See Me), Alexander Skarsgård (The Legend of Tarzan, Big Little Lies) et Salma Hayek (Savages, Frida). Tourné à Montréal avec une enveloppe de 16 millions de dollars, ce film d’aventure, inspiré d’une histoire vraie, relate le projet ambitieux de deux cousins courtiers qui rêvent de déjouer le système boursier à l’aide de fibres optiques souterraines.

Produit par Item 7 et distribué par Entract Films, le long métrage a été présenté en première mondiale lors du dernier Festival international du film de Toronto (TIFF). Attendu dans plus de 25 pays, le film arrivera sur les écrans nord-américains le 22 mars prochain. Kim Nguyen, qui agit comme parrain de la septième édition du festival qui s’est ouverte jeudi, en parle comme de son film le plus « grand public ».

Les détenteurs d’un macaron du festival pourront assister gratuitement à la représentation, qui sera suivie d’une discussion avec le cinéaste. Des billets seront également vendus à la porte aux premiers arrivés.

CHANGEMENTS À L’HORAIRE

L’ajout de cette projection force l’organisation à apporter des changements à son horaire du samedi. Ainsi, la projection du film Guerre froide (version sous-titrée en français de Cold War) est déplacée à la Maison de la culture (67, rue du Rocher), toujours à 13 h 30. La grande entrevue avec Kim Nguyen se déroulera quant à elle à 15 h 30, au Cinéma Princesse, tout de suite après la projection de The Hummingbird Project. Pour plus d'information, les festivaliers peuvent visiter le www.vuesrdl.com.