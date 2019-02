Un dernier droit pour les inscriptions au Tremplin de Dégelis

Les chanteurs et humoristes de la relève ont jusqu’au 20 février pour s’inscrire en vue des auditions du Tremplin, le rendez-vous de la chanson et de l’humour de Dégelis.

L’inscription se fait en ligne sur le site Internet de l’évènement au www.festivalletremplin.com dans la section inscription. Les candidats y trouveront les règlements généraux ainsi que le matériel à fournir en vue de la présélection.

Les participants sont en compétition dans les catégories Auteur-compositeur-interprète, Interprète 18 ans et plus, Interprète 13 à 17 ans, Humour 13 ans et plus et Trampoline pour les moins de 12 ans.

À la suite de cette étape, les candidats retenus auditionneront devant jury et public en mars prochain. Les auditions des artistes retenus dans les catégories de chanson auront lieu à Dégelis et, pour les artistes de la catégorie humour, elles auront lieu au Terminal Comédie Club à Montréal.

Trente candidats seront choisis pour participer à la 20e édition qui se tiendra du 13 au 19 mai 2019. Une semaine d’apprentissage, de création et de rencontres est un réel tremplin pour les artistes qui se voient offrir plus de 50 000 $ en prix, bourses et formations.

C’est la chanteuse Lulu Hughes ainsi que le comédien et chanteur Jason Roy Léveillée qui agiront à titre de co-porte-parole de la 20e édition du Tremplin. L’animation de tous les spectacles a été confiée à l’humoriste et comédien, Martin Vachon. Pour plus de renseignements : www.festivalletremplin.com ou 1 877 334-3547, poste 203.