Phil Athanase, lauréat du Tremplin de Dégelis, sera à Belle et Bum

L’émission Belle et Bum, présentée à l’antenne de Télé-Québec le samedi 16 février à 21 h, mettra en lumière tout le talent et l’énergie de Phil Athanase, récipiendaire du Prix Télé-Québec au 19e Tremplin de Dégelis.

Grand gagnant de sa catégorie auteur-compositeur-interprète, le Néo-Brunswickois a littéralement soulevé la foule grâce à une performance à la fois festive et très touchante.

L’Acadien Phil Athanase carbure à la musique dans un style folk rock acadien, aux accents country. Lors de sa participation à l’émission Belle et Bum, l’artiste interprètera deux compositions originales intitulées «Toute sorte de monde pour faire un monde» et «T'chen toi». Il partagera le plateau avec les artistes suivants : Kevin Parent, Clay & Friends, Hanorah et Vanessa Duchel.

L’émission Belle et Bum constitue la seule vitrine télé sur l’environnement musical d’aujourd’hui. Pour une 16e saison, les animateurs Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne nous font découvrir les sorties musicales les plus récentes, tout en accordant une place enviable aux succès qu’on aime. Ils partagent leurs coups de cœur, qu’il s’agisse de musiciens reconnus ou de la relève prometteuse. Sur scène avec leur house band, ou autour du Piano à gogo, ils font la fête dans tous les genres musicaux, favorisent des rencontres inusitées, proposent des numéros inédits et permettent des découvertes franchement intéressantes que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

L’émission sera en rediffusion le lundi 12 h et le vendredi 22 h 30 et au belleetbum.telequebec.tv.