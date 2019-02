Une formation pour développer des techniques d’animation du livre

Une formation s’adressant à toutes les personnes désirant apprendre des techniques de base en animation de livres jeunesse sera offerte gratuitement le 19 février à 19 h 30 à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles.

Cette formation de base s’inscrit dans le cadre de l’action «La communauté, les jeunes et les familles s’impliquent dans l’animation de nos bibliothèques» du plan d’action de COSMOSS Les Basques. D’autres activités sont prévues au cours de l’année avec la Commission culturelle de la MRC des Basques. L’aide financière de COSMOSS permet le déploiement de ces activités.

«Les parents, comme tous citoyens, jouent un rôle de modèle pour les enfants, explique Vickie Vincent, coordonnatrice des animations estivales de la Grand-mère aux livres. Tout le monde peut avoir un impact dans l’éveil à la lecture et le développement de l’intérêt des jeunes à lire. Le gout de la lecture chez un enfant a une incidence sur sa réussite scolaire. Nous croyons que cette formation aidera les participants à développer leur potentiel d’animation et saura susciter l’enthousiasme des jeunes qui en bénéficieront. »

La formation s’adresse autant aux bénévoles de bibliothèques, aux parents et grands-parents, aux animateurs en service de garde ou de terrains de jeux ou encore aux adolescents, gardiens et gardiennes d’enfants. Elle est de 90 minutes environ.

Dans une formule ludique, concrète et conviviale, Isabelle Moffet partagera ses compétences et son expérience de coordonnatrice d’activité littéraire lors de cette formation. À la fin de l’activité, les participants auront acquis des techniques de base en animation de livre pour enfants et développé leur confiance en lecture vivante.

Les places étant limitées, il faut réserver au 418 851-3206 poste 3137 ou encore à [email protected]