Les artistes du Collège Notre-Dame occuperont la scène du Centre culturel Berger

Les artistes du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup occuperont la scène du Centre culturel Berger le 8 février dès 19 h à l’occasion de leur 6e spectacle annuel de variétés. Sous le thème «Chez vous, chez nous, chez moi!», l’évènement mettra en vedette plus d’une centaine d’élèves des options musique, danse, théâtre et humour.

Le spectacle accueillera la jeune chanteuse Naomie Turcotte de Québec, lauréate du prix «Coup de cœur du Collège» dans la catégorie «Interprète 13-17 ans», lors du Tremplin de Dégelis 2018. Au cours des dernières années, Naomie a partagé la scène avec une dizaine d’artistes établis.

Au printemps 2017, à l’âge de 13 ans, elle présentait son premier spectacle à guichets fermés au centre d’art La Chapelle à Québec. Elle a aussi participé aux émissions télévisées «Le p’tit Cabaret» et «La Voix Junior 2». Elle a également remporté le premier prix de la catégorie 13-17 ans du concours Rockstar junior 2018. Malgré son jeune âge, elle compte déjà un album à son actif et a foulé les planches du Centre Bell, du Centre Vidéotron, de la Place des Arts, du Palais Montcalm, du Grand Théâtre de Québec et de la salle Albert-Rousseau.

Le 8 février, le public aura donc droit à l’interprétation de cinq chansons de l’album de Naomie Turcotte, à des prestations des artistes du Collège en chant et musique, à des performances de danse allant du swing au hip-hop en passant par le contemporain, et à une dizaine de saynètes de théâtre et d’humour.

Ce spectacle annuel de variétés a été créé en 2014 pour offrir une tribune privilégiée aux élèves inscrits aux options artistiques du Collège. Il leur permet de se produire sur scène dans un environnement professionnel, d’exprimer leur créativité, d’éprouver leur talent devant public et d’acquérir une expérience artistique significative.

Le directeur des Services aux élèves, Carl Dubé, souligne : «Nos artistes déploient déjà leur talent lors du gala méritas de fin d’année. Mais leurs amis et leurs parents ne peuvent pas toujours assister aux prestations, faute de places disponibles. Ce spectacle comble donc un besoin en proposant à la population un évènement de qualité à prix abordable, qui encourage le développement de la relève artistique locale.»

Les billets sont disponibles à la réception du Collège Notre-Dame et auprès des élèves des options artistiques du Collège. Ils seront aussi en vente au Centre culturel Berger le soir de la représentation. Le droit d’entrée est fixé à 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les étudiants. On peut obtenir plus de renseignements en appelant au 418 862-8257.