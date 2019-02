Une sortie au cinéma gratuite pour les familles au Cinéma Princesse

Les familles pourront passer une matinée gratuite au Cinéma Princesse pendant le festival Vues dans la tête de… avec la collaboration de l’Association des concessionnaires d’automobiles et de camions de Rivière-du-Loup, les enfants et leurs parents sont invités à assister à une représentation du film d’animation «Ma vie de courgette», le dimanche 10 février, à 10 h.

Gagnant de deux Césars et finaliste pour un Oscar en 2017, «Ma vie de courgette» raconte le parcours ardu mais semé d’espoir d’un garçon de 10 ans qui se retrouve en centre jeunesse à la suite du décès de sa mère. Convaincu que plus personne ne l’aime, Courgette développe peu à peu de nouvelles amitiés avec Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice, qui portent eux aussi le poids d’un abandon. À l’arrivée au foyer de Camille, une fillette qui ne le laisse pas indifférent, Courgette apprendra plusieurs choses sur lui-même, même à être heureux.

Abordant les thèmes du deuil et du pouvoir de l’amitié, le long métrage de Claude Barras est programmé à la suggestion du parrain de la septième édition du festival, Kim Nguyen, qui le considère comme l’un des plus beaux films pour enfants des dernières années.

Pendant le festival du film, qui se déroulera du 7 au 10 février, les adolescents de la famille ne seront pas en reste avec la présentation en avant-première, le samedi à 19 h 30, du long métrage «Genèse, de Philippe Lesage». Avec Pier-Luc Funk et Théodore Pellerin à l’écran, ce drame romantique se penche sur la naissance des premières amours chez trois adolescents.

Pour en savoir plus sur la programmation, les personnes intéressées sont invitées à visiter le www.vuesrdl.com et à suivre la page Facebook et le compte Instagram de Vues dans la tête de…