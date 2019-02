Les élèves des Basques se mettent au slam

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles ont organisé plus d’une vingtaine d’ateliers de slam à l’école secondaire de Trois-Pistoles et à la Maison familiale rurale du KRTB.

Du 16 janvier au 14 février, des centaines de jeunes de tous les niveaux du secondaire recevront une initiation au slam et seront invités à se laisser-aller à l’écriture de cette poésie décomplexée.

Le slam est une tribune d’expression où les deux seules règles sont simples : le texte présenté à l’oral doit être une création de la personne qui présente et la déclame ne doit pas dépasser trois minutes.

L’animatrice Marilie Bilodeau et l’animateur Jean-Maxime Lévesque, tous deux habitués des scènes slam de la région et d’ailleurs, guideront les jeunes de la rédaction de leur texte à la prestation. Pour ceux et celles qui le veulent, une scène leur sera offerte lors du Midi-Slam le 15 février à l’école secondaire pour présenter leur création devant public de même que la possibilité de faire la première partie d’une soirée Samedi de conter à la Forge à Bérubé à Trois-Pistoles. Cette première édition du projet prend place dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui ont lieu du 11 au 15 février. C’est d’ailleurs la thématique qui sera travaillée dans le processus de création des ateliers de slam : le projet encourage les jeunes à s’exprimer sur ce qui les motive à persévérer dans la vie et à l’école.