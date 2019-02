Soirée-bénéfice au BeauLieu culturel du Témiscouata

Le BeauLieu culturel du Témiscouata (BLCT) invite toute la population à sa soirée-bénéfice qui se tiendra le 23 février à 17 h 30 au BLCT. Le souper trois services sera préparé par le Bistro St-Benoit. Il est possible de réserver une table pour un groupe complet de huit personnes.

L’auteure-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy sera en spectacle pour cette occasion. Elle avait fait un passage remarqué au Témiscouata lors de sa participation au Tremplin de Dégelis en 2014.

Riche de nombreuses expériences de scène et de studio comme interprète, Lou-Adriane présente maintenant son propre répertoire, plaisant alliage de chanson française et de pop- folk hybride.

Depuis sa création en 2014, le BLCT permet à la population du Témiscouata de bénéficier d’une offre culturelle variée. Les sommes amassés permettront à l’organisme de continuer de réaliser sa mission, soit de «supporter, mettre en œuvre et diffuser des activités culturelles, sociales, éducatives et artistiques en collaboration avec les artistes, citoyens et organismes du Témiscouata.»

Il est possible de se procurer des billets en ligne au www.blct.ca, en se présentant en personne au BeauLieu culturel du Témiscouata ou auprès des membres du conseil d’administration.