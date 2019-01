Une pelletée d’activités cet hiver à la bibliothèque Françoise-Bédard

Occupation à l’honneur ces derniers jours, la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup offre à son tour une pelletée d’activités. De janvier à juin, les incontournables sont au rendez-vous, ainsi que quelques nouveautés, dont le lancement d’un cercle littéraire.

Animé par Mélanie Langlais, ce nouveau cercle permettra aux dévoreurs de roman-fleuve comme aux amateurs de courtes nouvelles de partager leurs lectures avec les autres membres. Discussions et découvertes sont au menu les premiers mardis du mois. Une rencontre informative et préparatoire est prévue ce 29 janvier à 18 h 30.

La période d’inscription est par ailleurs en cours pour des activités régulières qui reprennent du service sous peu : atelier d’écriture, heure du conte, atelier sur les tablettes et téléphones intelligents, initiations à Facebook, etc. Fort de son succès l’année dernière, le concours «La fausse nouvelle du jour» revient avec un nouveau thème pour inspirer les petites et grandes plumes : l’avenir du fleuve Saint-Laurent. Les journalistes en herbe sont invités à soumettre une fausse nouvelle de style journalistique du 1er au 28 février. Un jury déterminera un gagnant dans chacune des catégories, jeunes, ados et adultes. Plusieurs prix sont en jeu, les gagnants seront dévoilés en avril, à l’occasion d’un 5 à 7 célébrant le livre et le droit d’auteur.

Les conférences Par ici les jeudis! feront pour leur part voyager l’auditoire. Les pagayeurs de l’Expédition Akor ouvrent la saison, en racontant en février leur périple en canot à travers l’une des régions des plus sauvages et isolées du Canada, le Nunavik. La francophonie, la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur et la santé mentale feront également l’objet d’un jeudi thématique.

Parmi les autres faits saillants, soulignons une programmation spéciale pour la Semaine en famille comprenant notamment une expérience de réalité virtuelle, une ouverture prolongée de la bibliothèque et la célébration de l’anniversaire de M. Mô, qui avait établi un record d’achalandage en 2018. Le mois du jeu sera également de retour en mai, avec les inventifs jeux familiaux du Général Patente dont le fameux Lite Brite géant. En nouveauté, ils seront accessibles en tout temps en mai.

La programmation complète est disponible au comptoir du prêt de la biblio, via la page Facebook de la bibliothèque Françoise-Bédard ou encore le site web de la Ville de Rivière-du-Loup au VilleRDL.ca. Pour information ou inscription, il est possible de contacter la bibliothèque au 418 862-4252.