Pohénégamook en Danse se transporte au Musée pour la prestation de MARVL

Le samedi 16 février prochain, Pohénégamook en Danse souligne son 8e anniversaire en accueillant nulle autre que la célèbre troupe MARVL qui a fait partie de «Danser pour Gagner» et «Révolution».

On note au programme des formations pour trois groupes d’âge différents : atelier de hip-hop pour les tout-petits par les danseuses de la troupe A.D. Girlz, ateliers de breakdance et hip-hop par MARVL pour des groupes de 1ère à 6e année et de 13 ans et plus.

Des billets pour le spectacle de MARVL sont disponibles. L’achat se fait en ligne à Qidigo.com dans la section Ville Pohénégamook ou par formulaire papier disponible sur la page Facebook Pohénégamook en Danse. Des billets du spectacle sont aussi en vente auprès des membres du comité : Nadia Lagacé, Édith Laplante, Nancy Sénéchal, Mélanie Chénard-Morin, Anick Lefrançois et Patrick Cyr de même qu’au bureau municipal de Pohénégamook.

En soirée, il y aura un show de la relève à 19 h suivi de la prestation de MARVL, tout ça au 1555 Principale (ancien Musée du Domaine) à Pohénégamook.