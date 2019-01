Expositions et rencontre d’auteur à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

La Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles propose trois expositions ainsi qu’une rencontre avec l’auteur Réjean Pigeon pour le mois de janvier, en plus du retour des séances de tricot-jasette.

Jusqu’au 4 mars, le public pourra découvrir d’anciennes images de Trois-Pistoles, certaines datant du début du 20e siècle, grâce à l’exposition de la collection privée de cartes postales de Sébastien Rioux. Composée d’une quarantaine de cartes, cette collection illustre des pans de l’histoire de la ville, de même que les séjours ou passages de certains visiteurs. Pour rester dans le monde de la correspondance, une exposition de livres sera présentée sur le sujet, une collaboration du Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent.

En janvier et février, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, les œuvres de Louise Morency seront exposées. Alliant l’huile et l’acrylique pour donner vie à des œuvres lumineuses, Mme Morency présente, par ses créations empreintes de lyrisme, des toiles abstraites où s’animent formes, couleurs et lignes.

RENCONTRE D’AUTEUR

Empreints d’humanité, les récits de Réjean Pigeon séduisent le lecteur tant par leur écriture vivante que par le caractère singulier transmis à chaque personnage. Après le succès d’«Au-delà du secret» (2016), son ouvrage précédent, il offre «L’héritage des mal-aimés», un autre roman à l’action soutenue, qui invite à explorer les voies subtiles qu’emprunte la résilience. C’est de santé mentale et de dignité à reconquérir dont il est question dans ce nouveau roman. C’est donc un rendez-vous le jeudi 31 janvier prochain dès 18h30 afin d’en apprendre plus sur ce roman mais également sur cet auteur de la région.

ACTIVITÉS

Janvier marque aussi le retour des activités régulières, telles que les séances de tricot-jasette. Offertes un lundi sur deux, à compter du 14 janvier, entre 13h30 et 15h30, ces séances permettent aux amateurs de tricot et de crochet de se rencontrer et de partager autour de leur passion. Notons aussi que le retour du Club de lecture pour adulte, proposé le premier mercredi du mois, se fera à compter du 6 février, à 14h. Pour obtenir plus d’informations sur les services et animations offerts, il est possible de contacter la bibliothèque au 418 851-2374.