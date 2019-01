Douze films à découvrir en 2019

Pour certains, la fin d’une année rime avec bilans, alors que pour d’autres, le Nouvel An est plutôt synonyme de résolutions et de projets. Pour ma part, je préfère regarder loin devant... surtout lorsque ce qui se pointe à l’horizon est aussi exaltant que les sorties cinéma à venir.

L'année 2019 sera définitivement une belle année pour tous les jeunes adultes ayant conservé leur cœur d'enfant. Il y a quelques semaines, les studios Disney présentaient la première bande-annonce pour la reprise du Roi Lion. Tout en images de synthèse, le réalisme est à couper le souffle. Réservez un budget familial cinéma-popcorn-bonbons pour juillet, aucun membre de la famille ne voudra manquer ce classique remis goût du jour.



Tu ne veux pas attendre au milieu de l’été pour écouter les nouveautés sur écran géant? Moi non plus! Voici ma liste de films à voir, chaque mois de l'année à venir:



En janvier, Nicole Kidman sera méconnaissable dans les traits d'une ancienne agente infiltrée d’un gang californien qui voit son passé surgir à nouveau dans sa vie. La bande-annonce de «Destroyer» laisse entrevoir une histoire pleine d’action où l’actrice australienne livrera une solide performance.



Pour février, mois de l'amour et de la romance, le film «N’est-ce pas romantique», mettant en vedette Rebel Wilson arrivera juste a temps pour la Saint-Valentin. La comédie romantique promet de vous tirer quelques fous rires avec cette jeune femme désabusée qui voit sa vie sentimentale chamboulée après un accident. Une projection qui vous laissera certainement avec un cœur léger.



Le film «Avant qu’on explose», mettant en vedette Étienne Galloy, que j’ai pu découvrir dans le film Prank en 2018, sera à l’affiche dès le mois de mars. Rivalisant avec de grosses pointures qui sortiront également à la même période (Capitaine Marvel et Dumbo, entre autres), il serait mon tout de même mon choix, si je n’avais qu’un ultime film à voir. Scénarisé par Eric K. Boulianne, il m’a toutes les allures d’un nouveau coup de coeur québécois.



Les super-productions américaines sont de loin mes préférés, mon plaisir coupable. Elles me permettent de décrocher de mon quotidien de course effrénée, de faire un moment d’arrêt sur mon cerveau en constante ébullition et me permettent de m’extasier devant la grandeur des effets spéciaux. Pour ces raisons, «Avengers : phase finale» remporte le titre de film à voir en avril!



Pour le mois de mai, mon choix fera contraste avec celui d’avril. «Pokemon Détective Pikachu» sera certainement un gros «OUI!» dans la maisonnée où deux adorables petits garçons à l’énergie débordante préfèreront sans aucun doute le mignon Pikachu (allez voir la bande- annonce, vous tomberez en amour!) au dernier-né de Disney, Aladdin.



«Comme des bêtes 2» et «Histoire de jouets 4» se rivalisent ma sélection pour juin. Même si les attachants petits animaux poilus ont attendri mon coeur lors de leur première apparition à l’écran à l’été 2016, mon choix se tournera certainement vers Woody et sa brigade éclectique de jouets qui ont su récolter les succès au cours des 20 dernières années.



Est-ce que les noms de Hobbs et de Shaw vous rappellent quelque chose? Si les films «Rapides et Dangereux» font partie de vos chouchous, il est très probable que vous aurez du plaisir à retrouver en août les deux paires de gros bras qui s’opposaient dans la célèbre franchise. Avec le mordant et la vigueur des deux acteurs, gageons que vous passerez une agréable soirée cinéma, pleine de rebondissements.



Vous êtes nombreux à avoir suivi religieusement la série «Downtown Abbey» à la télévision. En septembre, le film du même nom prendra l’affiche. Puisque je n’ai malheureusement pas la patience d’écouter la série au complet, ce sera pour moi l’occasion de me reprendre et de m’initier à l’univers de cette célèbre histoire.



Le film «Joker» prendra d’assaut les salles de cinéma en octobre. Personnifié cette fois-ci par Joaquin Phoenix qui lui apportera sa touche personnelle, le coloré personnage occupera l’écran de toute sa folie pour le premier film lui étant entièrement dédié.



Tu te sens enfin «libérée, délivrée...»; tu viens de terminer une thérapie de désensibilisation à la «Reine des Neiges» et tu peux enfin écouter autre chose que l'histoire de Elsa et Anna à la télévision? Eh bien, j'ai le malheur de t'annoncer qu'une suite est programmée pour prendre l'affiche dès la fin novembre... Olaf est de retour, juste à temps pour la saison froide.



Finalement, en décembre, les fanatiques de la saga Star Wars seront ravis de découvrir «Star Wars Episode IX». Les attentes sont élevées pour les inconditionnels qui auront la chance découvrir le plus récent film à la fin de l’année 2019.