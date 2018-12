Hubert Lenoir mettra le feu sur les planches ce soir à Rivière-du-Loup

L’auteur-compositeur-interprète, Hubert Lenoir, sera en spectacle ce soir à 20 h, au Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup. Il animera la scène dans le cadre des Shows du Garage avec Anatole en première partie.

Hubert Lenoir se démarque par sa démarche artistique hors du commun et son style qui ne laisse pas indifférent. Artiste dans l’âme, il chante et joue de multiples instruments et a fondé le groupe The Seasons à l’âge de 17 ans, avec son frère Julien.

En février dernier, son premier album multidisciplinaire intitulé «Darlène» lui a valu un grand succès, dont quatre Félix au Gala L’ADISQ. Hubert Lenoir poursuit actuellement sa tournée jusqu’en mai 2019, dans plusieurs villes à travers la province.