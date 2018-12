Les gagnantes du concours de dessin offrent de nouveaux amis à Monsieur Mô

Le concours de dessin tenu en octobre par la Bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup a connu un vif succès de participation, alors que pas moins de 109 esquisses ont été reçues, de participants âgés entre 3 et 70 ans. Ceux-ci devaient inventer un ami pour Monsieur Mô, qui a de toute évidence été une source d’inspiration intarissable.

En plus des honneurs, les trois récipiendaires du concours allaient recevoir un prix unique et personnalisé. En effet, des membres du Cercle de Fermières de Rivière-du-Loup, qui formaient le jury du concours, devaient retenir trois coups de cœur et leur donner «vie», en confectionnant une peluche à leur image. Les gagnants recevraient deux exemplaires, l’une à offrir à Monsieur Mô pour Noël et l’autre à conserver en souvenir.

Lors de la fête de Noël en biblio, les gagnantes ont été dévoilées et Mô put connaitre ses nouveaux amis. Le résultat final a d’ailleurs ébahi l’assistance, tant les peluches étaient conformes aux dessins. Ainsi, Monsieur Mô peut maintenant compter sur la compagnie et l’amitié de Syllabe la carotte de Marie-Maxime Simard (6 ans), Loulou la lapine d’Emy Leblanc (10 ans) et 5oeils d’Aurélie Ducharme (14 ans). La fête de Noël qui se poursuivait ensuite a elle aussi été couronnée de succès. Plus de 175 personnes sont venues assister aux diverses activités proposées aux familles.

Ayant eu une année 2018 palpitante et riche en émotions, Monsieur Mô sera en vacances hors de la bibliothèque du 23 décembre au 3 janvier.