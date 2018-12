Un concert des élèves de l’école Lanouette pour les ainés du Manoir St-Antonin

Plus de 150 élèves de maternelle, 1ère année, 2e année et de la classe jumelée de 5e et 6e année de l’école Lanouette de Saint-Antonin ont présenté un concert de Noël devant les résidents du Manoir St-Antonin et leurs parents le 14 décembre à l’église.

Cette prestation musicale a été élaborée dans le cadre d’un projet intergénérationnel avec les ainés du Manoir. Ces derniers reçoivent régulièrement la visite des élèves de l’école Lanouette afin de participer à différentes activités culturelles ou physiques.

«Au départ, on voulait faire un spectacle pour les résidents du Manoir, mais tant qu’à le présenter à l’église, on a décidé d’inviter les parents aussi. On a réservé des bancs pour les gens du Manoir à l’avant», explique l’enseignante en musique, Valérie Gagné.

Elle a accompagné les élèves au violon, alors que Maryse Durette, aussi enseignante de musique, assurait le soutien musical au piano. Ils ont interprété notamment «Une fleur m’a dit», «J’allume une étoile», et «Vive le vent». Ce court concert d’une trentaine de minutes a nécessité un travail continu depuis le mois de novembre. Les plus vieux de 5e et 6e année s’occupaient des percussions et jouaient parfois de la flute. Les deux enseignantes soulignent que la présentation d’un tel concert demande beaucoup de préparation en amont, surtout avec des enfants qui sont peu expérimentés de présenter des pièces devant public. La nef de l’église était presque remplie de spectateurs.

Il s’agissait pour les plus jeunes d’une première expérience de scène ce qui leur permet de casser la glace avant le projet de comédie musicale prévu en avril prochain. D’après Mme Durette, ils seront ainsi mieux préparés pour ce spectacle qui devrait regrouper les 400 élèves de l’école Lanouette.