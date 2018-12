En tête-à-tête avec Kim Nguyen au festival du film de Rivière-du-Loup

Après avoir marché sur les tapis rouges de Toronto, de Berlin et de Cannes, Kim Nguyen ajoutera le festival Vues dans la tête de… à son glorieux parcours. Pour sa 7e édition hivernale, le festival du film de Rivière-du-Loup aura l’honneur de dérouler son tapis blanc au réalisateur montréalais, finaliste aux Oscars en 2013 grâce à «Rebelle».

L’auteur-cinéaste ouvrira une fenêtre sur son imaginaire poétique, aussi lumineux que torturé, et partagera ses coups de cœur sur grand écran, du 7 au 10 février, au centre-ville de Rivière-du-Loup. «J’ai été enchanté par cette offre de carte blanche cinématographique. Je suis très admiratif des initiatives comme Vues dans la tête de…, des projets rassembleurs qui nous aident à partager, à réfléchir sur notre monde. J’ai très hâte d’aller à la rencontre de collègues créateurs et de cinéphiles pour parler de notre passion commune », annonce le parrain de l’évènement.

UN CRÉATEUR ENTIER

Détenteur d’une maitrise en cinématographie de l’Université de Montréal, Kim Nguyen est entré dans les salles noires par la grande porte en 2002, avec son premier long métrage «Le marais», qui lui a valu six nominations aux Jutra. Fils d’un père vietnamien et d’une mère d’Amqui, Kim Nguyen a porté son coup de maitre avec «Rebelle», considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la cinématographie québécoise. Paru en 2012, ce drame poignant sur les enfants-soldats a été récompensé d’une nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. Seuls trois autres réalisateurs québécois ont réussi cet exploit dans l’histoire de la cérémonie. Cette fiction a également cueilli des fruits dans les festivals de Berlin, de TriBeCa et aux Jutra, où elle a d’ailleurs fait main basse sur huit statuettes.

Si ses longs métrages ont joui de succès d’estime, aucun n’a bénéficié d’un traitement luxueux comme celui que recevra sa nouvelle offrande, «The Hummingbird Project», qui profitera d’une sortie mondiale en mars prochain. Tournée à Montréal avec une enveloppe de 16 millions de dollars, cette comédie d’aventure, inspirée d’une histoire vraie, compte à son affiche les vedettes hollywoodiennes Jesse Eisenberg (The Social Network, Now You See Me), Alexander Skarsgård (The Legend of Tarzan, Big Little Lies) et Salma Hayek (Savages, Frida). Cette production raconte le projet non moins ambitieux de deux cousins courtiers qui rêvent de déjouer le système boursier à l’aide de fibres optiques souterraines.

Kim Nguyen passera quatre jours à Rivière-du-Loup pour rencontrer des cinéphiles dans un cadre intime et chaleureux. Il présentera quelques-uns des titres de sa filmographie ainsi que des bobines qui l’ont séduit au cours des derniers mois. La programmation complète de cette carte blanche sera dévoilée en janvier.

Déjà, ses admirateurs peuvent se procurer leur laissez-passer pour le festival sur la billetterie en ligne. En plus des projections du volet principal, consacré au cinéaste-vedette, le macaron donne droit à toutes les activités, dont des ateliers de formation, des discussions ainsi qu’un concours de créations locales. Un volet off, rassemblant des projections marginales et d’autres activités périphériques, s’ajoutera pour cette septième édition.

Dans l’attente, les cinéphiles sont invités à visiter le site web du festival à www.vuesrdl.com et à suivre l’évènement sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).

Les activités de l’organisme Vues dans la tête de Rivière-du-Loup sont rendues possibles grâce au soutien financier de la Ville de Rivière-du-Loup, de la MRC de Rivière-du-Loup, de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo (EMCV) du Cégep de Rivière-du-Loup et du Cinéma Princesse.