La Tournée 80’s de Sylvain Cossette s’arrête au Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue

Du 26 au 28 juillet, ce sera le moment de découvrir le passé obscur de Rivière-Bleue lors de la 11e édition du Festival du Bootlegger. Celle-ci débutera en grande pompe avec le spectacle de Sylvain Cossette qui présentera sa Tournée 80’s le 26 juillet en soirée. En plein air, si la température le permet et à l’intérieur de la salle drapée si Dame Nature fait des siennes, cette soirée promet d’être remarquable.

Dix ans après le retentissant succès de la tournée 70’s, Sylvain Cossette revient sur scène avec le spectacle 80’s. Un tout nouveau spectacle à grand déploiement où le chanteur nous fera vivre la décennie qui lui a servi de tremplin pour la suite de sa carrière.

«Il n'y a pas une semaine où on ne me parle pas du temps où j'ai chanté dans les bars du Québec dans les années 80 avec mon groupe Paradox! Ce répertoire m'aura permis de faire connaitre ma voix avec des succès de U2, Tears For Fears, The Police, Duran Duran, Hall and Oates, David Bowie, Prince, Simple Minds, INXS, Depeche Mode, George Michael et plusieurs autres», a commenté Sylvain Cossette.

Les billets sont disponibles au bureau municipal de Rivière-Bleue pour le spectacle. Il est possible d’obtenir plus d’information sur cet évènement au www.festivalbootlegger.com.