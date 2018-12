L’heure est au bilan pour le 22e Rendez-vous des Grandes Gueules

L’automne tire sa révérence et l’hiver prend ses aises dans notre paysage bas-laurentien, c’est le moment de faire le bilan de la dernière édition du Rendez-vous des Grandes Gueules. Environ 3 000 spectateurs ont participé aux activités du festival cette année.

Un total de 38 spectacles ont été présentés, dont 15 du Rendez-vous s’épivarde aux quatre coins du Bas-Saint-Laurent dans 13 municipalités différentes, 11 spectacles publics à Trois-Pistoles, 2 spectacles en randonnée et finalement 10 spectacles scolaires pour 12 écoles de la région. Ce sont 49 artistes de la parole et 35 bénévoles qui ont pris part à ce 22e évènement.

Depuis 22 ans, le festival de contes et de récits de la francophonie prend racine dans sa région d’origine, au cœur du Bas-Saint-Laurent. D’abord une programmation à la Forge à Bérubé à Trois-Pistoles, cette salle de spectacle particulière qui offre une ambiance fabuleuse et chaleureuse. Les couleurs de l’évènement étendues à toute la municipalité animent le fameux Café des conteurs, point de ralliement pour les artistes, les spectateurs et spectatrices. Les conteurs et conteuses de partout dans le monde, du Québec à la francophonie éloignée, s’épivardent aux quatre coins du Bas-Saint-Laurent, en débordant même un peu. Le Rendez-vous des Grandes Gueules propose donc deux grands volets, le cœur de la programmation à Trois-Pistoles et le Rendez-vous s’épivarde dans une quinzaine de lieux de diffusion étendus à la région. Chaque année, les artistes offrent des prestations spécialement conçues pour les groupes scolaires d’une dizaine d’écoles primaires et secondaires. Si la majeure partie de la programmation est constituée de spectacles de contes, le festival c’est aussi : des formations, des ateliers de création de récits de vie, une projection, des conférences, un lancement de livre et différentes animations.

Les Compagnons de la mise en valeurs du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, l’organisme organisateur du festival, invite la population pour la prochaine présentation du Rendez-vous des Grandes Gueules, du 4 au 13 octobre. Pour une 23e année, le Rendez-vous des Grandes Gueules aimera les imaginaires et ouvrira toutes grandes les portes de la parole et de la rencontre.