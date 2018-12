L’esprit des fêtes s’empare de la bibliothèque Françoise-Bédard

Alors que les enfants attendent impatiemment l’arrivée de Noël en comptant le nombre de dodos les séparant de la fête, la bibliothèque Françoise-Bédard leur en offre un avant-gout dès ces 14 et 15 décembre.

La Bibliothèque fait appel à l’imagination fertile des enfants, en leur proposant de vivre une odyssée la nuit à la biblio… à travers leur toutou. Ce vendredi 14 décembre, les enfants sont ainsi conviés à apporter leur peluche préférée entre 16 h et 20 h, pour qu’elle passe une nuit extraordinaire entre les rayons, sous la supervision de Monsieur Mô. Les toutous vivront assurément plein d’aventures et de surprises lors de cette folle nuit en bibliothèque, qu’ils pourront ensuite «raconter» à leur propriétaire. Les enfants pourront les récupérer dès le lendemain à 10 h et ils auront alors droit à une surprise.

D’ailleurs, les petits comme les grands voudront sans doute rester à la bibliothèque pour le reste de la journée samedi, alors que de nombreuses activités complètement Noël auront lieu de 10 h à 15 h. À 10 h aura lieu la remise des prix du concours «Invente un ami pour Monsieur Mô», puis de 10h à 12h se déroulera l’activité Décore ton biscuit de Noël. De 10h à 15h, petits et grands pourront participer à l’activité Cherche et trouve le lutin en famille. De 10h30 à 11h aura lieu un conte de Noël pour les enfants. À partir de 10h30 jusqu’à 12h se déroulera l’activité Un petit Mô de Noël, et une photo avec Mô. Enfin, de 10h30 à 15h, il sera possible de fabriquer un capteur de rêves, avec la participation du Cercle des Fermières de Rivière-du-Loup. L’équipe de la Bibliothèque attend les citoyens en grand nombre, pour s’imprégner avec elle de l’esprit des fêtes.