Marie-Libellule, films d’animation et réalité virtuelle à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

La Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours propose deux animations pour les tout-petits en décembre. Accessibles gratuitement, ces activités s’adressent aux enfants âgés de 3 à 6 ans, mais les plus grands, même les grands-parents, sont les bienvenus.

Marie-Libellule animera avec sa fougue légendaire la lecture d’un conte le vendredi 7 décembre à 18 h 30 et proposera par la suite un bricolage aux enfants présents. L’activité est gratuite, mais on vous invite à inscrire vos enfants dès maintenant, en composant le 418 851-2374. À noter que les enfants recevront une surprise pour l’occasion.

En collaboration avec le Ciné-Club ONF, la Commission jeunesse des Basques, la MRC des Basques et les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, la bibliothèque propose une projection de films d’animation de l’ONF le vendredi 14 décembre à 18 h 30, à regarder de préférence avec votre plus beau pyjama du temps des Fêtes.

Plus d’une dizaine de capsules de réalité virtuelle peuvent aussi être visionnées à l’aide de casques Oculus, une offre unique offerte grâce au Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent et ce, jusqu’en février. Pour en savoir plus, il suffit de se présenter au comptoir de prêt.