Yoann Guay remporte la 40e finale locale de Cégeps en spectacle

Yoann Guay a remporté la 40e Finale locale de Cégeps en spectacle le 26 novembre, à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup, grâce à ses pièces «A Cappella», «Magicienne» et «Kelly», en compétition dans la catégorie «Création musique chant».

En plus de mériter les honneurs, l’étudiant en Gestion et intervention en loisir qui a également participé à l’émission The Voice en France, a remporté une bourse de 250 $ remise par l’Association générale des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi). Il représentera le Cégep de Rivière-du-Loup lors de la Finale régionale qui aura lieu le 30 mars prochain au Cégep de Rimouski.

Le coup de cœur du public a été, quant à lui, remis au groupe Oncle sale et les prézidents, composé de Vincent Blais, étudiant en Sciences de la nature, Étienne Destroismaisons, étudiant en Arts, lettres et communication, Mathias Harvey-Morin, étudiant en Graphisme et Jessy Thériault, étudiant en Arts visuels, pour sa prestation dans la catégorie «Création musique chant». Ils ont présenté «Amour atomique 235», une composition originale qui combinait chant et vidéo. Ce prix était accompagné d’une bourse de 100 $, remise par la Coopérative Coopsco du Cégep de Rivière-du-Loup.

Sous la coordination de Karine Raymond-Marcotte, la Finale locale a pu être réalisée grâce à la participation de Moïra Lepage, étudiante en Gestion et intervention en loisir et Kathy Patoine, technicienne en loisir au Cégep de Rivière-du-Loup, à l’animation, de Marcel Deschamps à la direction technique et artistique. Soulignons la présence de nombreux bénévoles, tant juges que techniciens.

L’évènement Cégeps en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) et représente un tremplin unique pour la relève artistique et un lieu d’apprentissage privilégié pour les nombreux bénévoles impliqués dans le projet.