La Ville de Rivière-du-Loup récompense cinq acteurs culturels

La Ville de Rivière-du-Loup décernait ce 21 novembre les Mentions Cultura 2018. Les récipiendaires de la prestigieuse reconnaissance en culture sont Benoit Ouellet, Denise Laforest, Youri Blanchet et le Cinéma Princesse, l’organisme Sparages et le Rainbow Submarine.

Ces artistes et artisans du milieu culturel ont reçu une plaque honorifique et une bourse de 300$. Leurs noms seront également inscrits pour la postérité sur le tableau des mentions affiché à la Maison de la culture et lors de la prochaine mise à jour des panneaux honorifiques du parc du Campus-et-de-la-Cité. Remises tous les deux ans par l’intermédiaire de la commission de la Culture et du Patrimoine de la Ville de Rivière-du-Loup, les Mentions Cultura reconnaissent des individus ou groupes qui se démarquent dans l’une des catégories en lice.

ARTISTE DE LA RELÈVE

Le jury a voulu souligner le talent et l’originalité de Benoit Ouellet, tout comme le rayonnement exceptionnel de son personnage, Kourage. Ce personnage s’est notamment démarqué en remportant le Tremplin de Dégelis et en montant ensuite sur les planches de la scène de Belle et Bum, diffusée sur les ondes de Télé-Québec.

IMPLICATION BÉNÉVOLE

Depuis 1995, Denise Laforest s’investit pour la restauration du manoir Fraser en tant que bénévole au sein de la Société de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage. Organisatrice hors pair et fidèle au manoir depuis plus de vingt ans, le jury lui a décerné le prix implication bénévole pour son dévouement exemplaire envers la sauvegarde du patrimoine louperivois.

PROJET EXCEPTIONNEL - INDIVIDU

Le jury a décerné le prix projet exceptionnel dans la catégorie individu à l’artiste Youri Blanchet pour l'œuvre d'art public Charlot l'éternel, qui a séduit le jury pour sa valeur d’art et son accessibilité à la population. Le jury a tenu également à souligner l’engagement du Cinéma Princesse pour son mécénat et la mise en valeur du patrimoine louperivois à l’occasion du 100e anniversaire du cinéma.

PROJET EXCEPTIONNEL - ORGANISME

Le jury a été littéralement charmé par le concept original et porteur d’avenir des paniers culturels de Sparages. L’initiative d’offrir la culture en cadeau à des familles moins fortunées par un panier cadeau réunissant des livres, du matériel artistique, des entrées au musée, des cours d'éveil musical, des billets de spectacle et plus encore, rejoint des valeurs d’accessibilité et d’éveil à la culture et revêt un caractère exceptionnel à plusieurs égards.

COUP DE CŒUR DU JURY

Devant la qualité des dossiers présentés, le jury a décidé de décerner un prix Coup de cœur aux membres du Rainbow Submarine pour leur projet Rainbow dans l’Espace, qui témoigne de leur engagement envers la musique émergente et de leur vision novatrice au service du développement culturel de notre milieu.