Vivre le cinéma avec le concours Ville et villages en images

Le cinéma constitue un moyen idéal pour prendre la parole, raconter une histoire et mettre en valeur les habitants et le territoire. Pour une quatrième année, le festival Vues dans la tête de…, en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup et avec le soutien de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup, ouvre sa programmation aux citoyens en leur offrant la chance de tourner un court métrage dans leur milieu de vie.

Grâce au volet Ville et villages en images, quatre équipes de cinéastes amateurs feront l’expérience du septième art, de l’intérieur, avec l’aide de techniciens professionnels.

Le thème pour cette année est «Mon village, c’est l’hiver». Les candidats sont invités cette année à prendre l’hiver comme carte blanche et à s’en inspirer pour imaginer leur film. La saison polaire et polarisante déblaie la voie à une grande diversité de formes (documentaire, fiction ou film d’art) et de tons (de la tragédie à la comédie absurde). Il s’agit d’une rare occasion pour les participants d’encadrer la beauté figée de leur patelin ou de révéler une créature des neiges enfouie dans leur voisinage.

Les citoyens intéressés sont invités à former des équipes de 3 à 5 personnes et à soumettre leurs projets de film, associés à l’une des 13 municipalités de la MRC, au plus tard le 12 décembre prochain. Quatre idées seront sélectionnées pour passer du papier à la HD.

Pendant le weekend du 18 au 20 janvier 2019, les villages endormis dans le silence de l’hiver se transformeront en fourmillants plateaux de tournage. Trois semaines plus tard, soit le 9 février 2019, les œuvres seront projetées en primeur devant public au cinéma Princesse, en plein cœur du festival Vues dans la tête de... Les courts métrages bénéficieront ensuite d’une diffusion élargie sur le web et pourront servir de carte de visite, autant pour les apprentis que pour les municipalités qui les ont accueillis.

Le formulaire d’inscription se trouve sur le site web du festival ainsi que sur sa page Facebook. Pour plus d’information sur le concours, les personnes intéressées peuvent contacter Priscilla Winling, coordonnatrice, à [email protected]