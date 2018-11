Rivière-du-Loup est un arrêt dans la nouvelle Route du jazz des micros de l’Est

Une nouvelle initiative issue de la collaboration entre le Rainbow Submarine de Rivière-du-Loup et les Mardis jazz de Rimouski, appelée la Route du jazz des micros de l’Est, permet aux groupes jazz émergent de bénéficier d’une possibilité de tournée musicale.

Les microbrasseries de l’Est du Québec s’impliquent dans ce mouvement et deviennent ainsi les salles de spectacles pour ces groupes. Le premier à s’arrêter à Rivière-du-Loup sera le trio de jazz manouche Des Sourcils à la microbrasserie Aux Fous Brassant le 19 novembre dès 19h30. Ce spectacle est organisé localement par le Rainbow Submarie et l’organisme sans but lucratif Sparages. Il sera suivi d’une session de jam ouverte à tous les musiciens présents. Le trio est composé des guitaristes Mathias Berry et Antoine Angers et du contrebassiste Alexis Taillon-Pellerin. Ensemble, ils créent des pièces manouches aux influences pop, rock, folk ou funk. Ils ont fait paraître un album au printemps 2018, intitulé «Baignades». Le trio sera ensuite à la Tête d’Allumette de Saint-André-de-Kamouraska le 23 novembre à 19h30.