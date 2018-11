Lancement du livre «Nuisible» à Saint-Fabien

Les artistes Gervais Bergeron et Caroline Jacques ont choisi de procéder au lancement de leur livre «Nuisible» dans leur communauté à Saint-Fabien le 1er décembre prochain dès 16h à la bibliothèque Jovette Bernier.

«Nous aimons notre village, c’est ici que notre créativité est à son paroxysme, c’est notre milieu de vie! Pour nous, inviter nos amis de l’extérieur à se déplacer et venir découvrir cette magnifique bibliothèque tenue à bout de bras par des bénévoles et des gens de coeur avait un sens sur notre travail.»

Pour ce lancement, plusieurs textes seront lus et quelques toiles de Caroline Jacques seront présentées. «Le 1er décembre prochain la bibliothèque Jovette Bernier de Saint-Fabien n’aura qu’à bien se tenir. Jovette c’est la grande tante de Caroline et elle serait vraiment fière de constater que son oeuvre se poursuit, de façon différente, peut-être, mais remplie des mêmes convictions». Des lectures et dédicaces débuteront dès 16h30.