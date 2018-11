Une grande chorale en concert à l’Isle-Verte

Le concert du chœur du secteur «De la Terre à la Mer» sera présenté à l’église de L’Isle-Verte le 25 novembre à 14 h. Sous la direction musicale de Françoise Dubé, et accompagnés au piano par Claude Girard, 42 choristes passionnés offriront sans entracte, un répertoire de «Chansons d’hiver» et de «Noël».

Une chorale formée de 21 jeunes des écoles de l’Isle-Verte, Saint-Paul-de-la-Croix et Saint-Épiphane, dirigés par leur enseignante Valérie Gagné, interprètera quelques chants accompagnés par Michel Bélanger à la guitare.

Marie-Christine Roy, violoniste et soliste invitée, interprètera deux pièces en solo, en plus d’intervenir à quelques reprises avec le chœur. Valérie Gagné, également violoniste, et Marie-Christine croiseront l’archet le temps d’un duo. Les profits seront redistribués dans les fabriques des paroisses participantes.

Les billets sont disponibles auprès des choristes ainsi qu’au Marché des Iles de L’Isle-Verte. Pour plus d’informations, il est possible de contacter le 418-898-2172 (Louise) ou d’envoyer un courriel à l’adresse [email protected]