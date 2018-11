Berthier Bérubé est président d’honneur du 34e Salon des artistes et artisans de Beauce

Le sculpteur sur bois Berthier Bérubé de Saint-Arsène sera président d’honneur du 34e Salon des artistes et artisans de Beauce qui se tiendra du 16 au 18 novembre. L’évènement aura lieu au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. Une œuvre de M. Bérubé sera d’ailleurs offerte en cadeau lors d’un tirage.

Il est possible de reconnaitre sur la photo le maire de Saint-Georges, Claude Morin, Lise Thibodeau, coordonnatrice du Salon des artistes et artisans de la Beauce, Berthier Bérubé, sculpteur sur vois et président d’honneur, ainsi que Julie Potvin, présidente.

Il est possible d’avoir plus d’information sur cet évènement au aab-qc.ca/salon-aab