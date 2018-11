La finale du concours Propulse ta voix présentée ce weekend

Les 27 et 28 octobre dernier se déroulaient au Camp musical de Saint-Alexandre les auditions à l’aveugle du 6e concours Propulse ta voix. Sur les 7 candidatures reçues provenant du KRTB, 5 artistes ont été sélectionnés et poursuivront leur aventure du 9 au 11 novembre.

Il s’agit de Hugo Bernard Lord de Rivière-du-Loup (équipe de William Deslauriers), Anthony Martin de La Pocatière (équipe de Nancy Dumais), Laurie St-Pierre de Pohénégamook (équipe Francis Gallant), Chantal Lévesque de Saint-Pascal (équipe d’Audrey Gagnon) et Claudette Doiron de Rivière-du-Loup (équipe Audrey Gagnon).

Une soixantaine d’artistes provenant de partout au Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario se sont produits devant les quatre coachs, William Deslauriers, Nancy Dumais, Francis Gallant et Audrey Gagnon pour être choisis dans leur équipe. À plusieurs reprises, les gyrophares se sont allumés après quelques secondes seulement car un ou plusieurs de ces coachs voulaient le candidat à tout prix dans leur équipe.

Les 38 artistes sélectionnés poursuivront leur aventure à Propulse ta voix ce weekend. La population est invitée en grand nombre à assister à quatre spectacles qui se dérouleront au Camp musical Saint-Alexandre les 10 et 11 novembre. Le samedi, les représentations débuteront à 13h30 et 19h30 pour les quarts de finale, le dimanche, à 13h30 pour la demi-finale et à 19h30 pour la finale. Le spectacle des coachs aura lieu le 9 novembre à 20h en collaboration avec l’organisation de Govember. La billetterie ouvrira ses portes 30 minutes avant le début des spectacles.