Concert bénéfice au profit du Festival-concours de musique

Un concert bénéfice de Noël au profit du Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent sera présenté le 23 novembre à 19 h 30 à l’église de Notre-Dame-du-Portage avec l’Orchestre de chambre du Littoral.

Les artistes Geneviève Roussel, Antoine Demers, Harry et Stanley Lévesque y participeront. Les spectateurs auront aussi droit à un conte de Noël par le Père Noël et un concert de l’Orchestre de chambre du Littoral, dans une formule de contribution volontaire. Le Festival-concours de musique se déroulera du 24 au 30 avril prochains et le concert-gala sera présenté le 5 mai à 14h. Les billets seront disponibles auprès du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.