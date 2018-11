L’ensemble vocal A Tempo présente «Le temps d’une chanson»

L’ensemble vocal A Tempo a repris ses activités le 5 septembre. Les chanteurs posent la touche finale au spectacle qui se tiendra le dimanche 18 novembre à 14h à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Les billets sont en vente auprès des choristes et à la porte le soir même. Les pratiques ont lieu le mercredi soir de 19h15 à 21h30 au Cégep de Rivière-du-Loup. Toutes les personnes intéressées à se joindre au groupe sont les bienvenues. Pour plus d’information, il est possible de communiquer avec Maryse Simard, au 418-867-2832, ou d’assister à une pratique.