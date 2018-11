Le Stage Band Élite de Dégelis se prépare pour une prestation à New York

Le Stage Band Élite de l’école secondaire de Dégelis, dirigé par l’enseignant Dany Provencher, se prépare à participer au Festival de musique de New York, qui aura lieu du 12 au 15 avril 2019.

En 2017, avec le soutien financier de la population et des entreprises de la région, l’ensemble musical avait pris part avec brio au «Festival of music family» de New York, un concours rassemblant près de 600 musiciens.

Le Stage Band Élite avait remporté une mention d’excellence avec une première position dans la catégorie «High School Jazz Ensemble». Un membre du groupe, Tyrai Laugton, s’était distingué en remportant la médaille du «Meilleur soliste grand ensemble» comme pianiste jazz.

Le Stage Band Élite avait aussi mérité le trophée le plus convoité de la compétition, «Esprit Corp Award», soit celui qui récompense le groupe faisant preuve du meilleur esprit d’équipe, de coopération, de dynamisme et de civisme. C’est tout à l’honneur des représentants du Témiscouata de rapporter cette prestigieuse distinction à l’école secondaire de Dégelis.

C’est avec la même ambition que les 32 élèves-musiciens du Stage Band Élite envisagent cette année leur séjour à New York. Dany Provencher souligne : «L’enrichissement musical, culturel et social qu’apporte ce projet d’envergure est un puissant stimulant pour la persévérance et la réussite scolaire chez nos élèves ». Pour rehausser l’expérience d’un tel voyage, quatre élèves de Production ado-médias, de l’école secondaire de Dégelis, ainsi que leur enseignante responsable, Josyanne Pettigrew, feront partie du projet pour la production d’un documentaire.

L’équipe du Stage Band Élite avec Production ado-médias lancent donc une collecte de fonds afin de pouvoir concrétiser leur participation au «Festival of music family» de New York et font de nouveau appel à la générosité des gens du Témiscouata. La somme amassée permettra de défrayer le cout du transport et de l’hébergement des 36 élèves impliqués. L’appui reçu permettra de représenter fièrement le Témiscouata et le Bas-Saint-Laurent à l’occasion de ce prestigieux concours.

Les personnes et les entreprises intéressées à participer financièrement ou à obtenir plus de renseignements sont invitées à joindre Dany Provencher au numéro 418 854-3421, poste 2934.