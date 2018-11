Ouverture d’un coin lecture au Bunker 2.0 du quartier Saint-Ludger

COSMOSS Rivière-du-Loup, en collaboration avec la Bibliothèque Françoise-Bédard et la Ville de Rivière-du-Loup, lançait officiellement le jeudi 11 octobre l’Espace Li-CooL au local jeunesse connu sous le nom du Bunker 2.0 de Saint-Ludger.

L’Espace Li-CooL a été mis en place dans le cadre du plan d’action stratégique 2017-2020 de COSMOSS qui comporte plusieurs initiatives, dont la bonification et la diffusion d’outils destinés aux parents et intervenants, en vue d’inclure davantage la lecture dans les activités quotidienne.

L’aménagement du coin lecture Li-CooL a été possible grâce au financement octroyé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure en lecture, et consolide le partenariat entre la Bibliothèque-Françoise-Bédard et le Bunker 2.0. Les jeunes proposent des thématiques de lecture et la bibliothèque livre une fois par mois 30 nouveaux livres. L’Espace Li-CooL est donc né de cette volonté de rejoindre les adolescents dans leur milieu de vie pour éviter leur détachement de la lecture.

Considérant le caractère prometteur de ce projet pilote, COSMOSS Rivière-du-Loup vise son implantation dans d’autres maisons des jeunes de la MRC au cours des deux prochaines années.