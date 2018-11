Un lancement de livre empli d’espoir pour Lynda Plourde de Rivière-Bleue

C’est devant une foule de 150 personnes que Lynda Plourde, originaire de Rivière-Bleue, a lancé son livre «Ça, en mémoire de moi» dimanche le 28 octobre.

Bien que l’écriture de cette autobiographie a d’abord été libératrice pour l’auteure, elle est surtout chargée d’un message d’espoir. «S’il y a une chose que j’aimerais que vous reteniez aujourd’hui, c’est que quelles que soient les difficultés qui croiseront votre chemin, quelles que soient les chaines qui vous lieront, ne les laissez jamais prendre le dessus sur votre volonté», mentionnait Mme Plourde alors qu’elle s’adressait à l’assistance.

Il s’agit d’un ouvrage touchant qui démontre à quel point l’auteure fait preuve de courage dans l’adversité de la vie et devant l’annonce de la maladie dégénérative cognitive précoce. Une leçon de vie pour tous !

Il est toujours possible de vous procurer un exemplaire du livre en communiquant directement avec Lynda Plourde au 418 893-5826 ou dans quelques points de vente dont la bibliothèque et le bureau municipal. «Ça, en mémoire de moi» est un leg d’espoir, de courage et de résilience.