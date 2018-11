Raymond Allard termine la saison de spectacles à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

Le guitariste et auteur-compositeur-interprète Raymond Allard donnera son spectacle «L’or est sur la route» pour clôturer la saison à la Cour de circuit de L’Isle-Verte. Sa prestation aura lieu le samedi 27 octobre à compter de 19 h 30.

Natif de Carleton-sur-Mer, le grand virtuose offrira un spectacle original aux couleurs et aux rythmes du monde avec ses trois guitares et ses harmonicas. «L’or est sur la route» est un spectacle acoustique aux couleurs parfois celtiques où des personnages émergent, des intrigues se révèlent. Le public pourra entre autres y découvrir les chansons «Taxi pour l’Eldorado», «Sarah d’Amérique», «Le Gros Truck sur la 132» et «Tracadièche».

De souches acadienne et irlandaise, Raymond Allard porte sa musique et mes chansons sur les routes du monde, la guitare au dos et la poésie dans le cœur. Sa passion pour la musique celtique lui vient particulièrement de sa mère, Marianne Caissy, d’origine irlandaise. «Née de cette lignée ancestrale, cette femme m’a légué ce fabuleux patrimoine qui m’a guidé tout au long de mon parcours vers des vestiges d’humanité mémorables», affirme l’artiste.

Les billets seront en vente au Marché des Iles ou au guichet virtuel lepointdevente.com. Ce concert s’inscrit dans la programmation de la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte.