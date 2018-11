Salon des artistes et artisan.e.s du Témiscouata : trouvailles et surprises

L’Association des arts du Témiscouata invite la population à participer à la 10e édition du Salon des artistes et des artisan.e.s du Témiscouata qui se déroulera au Centre communautaire de Dégelis du 9 au 11 novembre.

Sous le thème «10 ans de trésors vivants», cet évènement culturel mettra en valeur 11 familles de métiers d’art. Plusieurs disciplines y seront représentées, que ce soit la sculpture sur bois, métal ou argile, la peinture sur toile, l’aquarelle, le vitrail, la création de bijoux, les produits artisanaux, produits de l’érable, herboristerie, la littérature. Il y en aura pour tous les gouts et toutes les bourses.

Le salon sera ouvert le 9 novembre de 13 h à 20 h, le 10 novembre de 10 h à 21 h et le dimanche de 10 h à 16 h. De plus, durant toute la durée du salon, diverses activités seront au programme : spectacles, animations, contes, musique, chansons, dégustations de mets de la région.

Le Salon des artistes et artisan.e.s s’inscrit dans la poursuite de la mission de l’Association des arts du Témiscouata qui est de promouvoir et de soutenir les artistes et artisans dans leur démarche de professionnalisation. L’évènement permet de faire connaître davantage les créateurs du milieu et à soutenir les producteurs locaux dans la mise en marché de leurs produits.