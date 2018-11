Une reprographie de l’artiste Lisianne Ouellet offerte dans le cadre d’un encan silencieux

La Fondation louperivienne d’enseignement primaire et secondaire public (FLEPSP) tiendra un souper-bénéfice, le jeudi 8 novembre prochain, au resto Le Saint-Patrice. Cette année, une reprographie d’une œuvre de l’artiste en arts visuels Lisianne Ouellet sera offerte dans le cadre d’un encan silencieux.

Ce souper s’ajoute aux activités mises de l’avant par la Fondation en vue de recueillir des fonds pour œuvrer au mieux-être collectif et individuel des élèves jeunes et adultes qui fréquentent des institutions publiques du secteur de Rivière-du-Loup et des municipalités environnantes.

«Nous sommes fort heureux de pouvoir compter sur la collaboration de Mme Ouellet. Cette artiste autodidacte de talent connaît bien notre Fondation; elle sait que les bourses et les prix que nous remettons annuellement font une différence dans le parcours scolaire des élèves. C’est une ancienne de nos élèves. Aujourd’hui, c’est l’une de nos enseignantes. Ses toiles sont tout simplement magnifiques. L’un de ses thèmes préférés est en lien avec les animaux en voie d’extinction. Pour l’œuvre retenue, il s’agit d’un superbe coucher de soleil», indique la présidente de la FLEPSP, Estelle Dupont.

Ce souper-bénéfice s’adresse à toute la communauté, à toutes les personnes qui ont à cœur l’éducation dans notre région.

«Les sommes recueillies lors de cette activité de financement permettront à la Fondation de poursuivre sa mission, soit celle de soutenir, d’encourager la persévérance scolaire, de souligner la réussite de nombre d’élèves jeunes et adultes des établissements primaires et secondaires publics, de la formation professionnelle et de l’éducation aux adultes, par la remise de bourses et de prix. Le tout se déroulera lors de notre Soirée de Gala prévue en mai prochain. Seulement l’an dernier, ce sont plus de 200 élèves qui ont été récompensés.»

Il reste des places disponibles pour assister au souper-bénéfice du 8 novembre prochain, une belle façon de joindre l’utile à l’agréable, de soutenir la Fondation tout en prenant un délicieux repas. Pour réservation : 418 862-8201, poste 3092.