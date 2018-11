Les gagnants des prix ROSEQ sont dévoilés

La 27e Rencontre d’automne du Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) est maintenant chose du passé. Entre le 10 et le 14 octobre, cet événement a permis plusieurs échanges fructueux entre plus de 400 intervenants des arts de la scène du Québec et de la francophonie canadienne.

Une centaine d’artistes a présenté des extraits de spectacles en chanson, danse, théâtre et musique. Cet événement est également une occasion de remettre plusieurs prix aux diffuseurs de spectacles et aux artistes qui présentent des vitrines.

Les Prix aux artistes soulignent la performance des artistes qui présentent des vitrines durant l’événement. Quant aux Prix Distinction, ils soulignent le haut degré de qualité atteint par une corporation dans l’ensemble de son travail de diffusion, plus particulièrement en ce qui concerne les partenariats dans le milieu, le jeune public et la mise en valeur d’artistes émergents.

PRIX DISTINCTION AUX DIFFUSEURS

Le prix SODEC a été remis à Diffusion Mordicus d'Amqui. Le prix Mallette a été remis à la Corporation régionale de la salle André-Gagnon de La Pocatière. Le prix Méga Scène / Xpert-Son a été remporté par Spect'Art Rimouski. Une mention spéciale a été remise à la Corporation du Vieux-Théâtre de Saint-Fabien.

Deux bourses de 500$ dans le cadre des prix Rideau / ROSEQ ont été remportées par le Festival de la chanson de Tadoussac et Les 4 Scènes du Témiscouata. Ce prix est une bourse de perfectionnement qui vise la professionnalisation du métier de diffuseur par la bonification de la direction artistique des corporations. Rideau offre deux inscriptions gratuites à l'évènement Bourse Rideau de février 2019.

PRIX AUX ARTISTES

Le prix Réseau des grands espaces a été remis à Pierre-Hervé Goulet et permettra à l’artiste de présenter une vitrine dans le cadre du Contact Ouest, en septembre 2019, à Vancouver. Michel Robichaud est reparti du ROSEQ avec le Prix Réseau Ontario. Il permettra à l’artiste de présenter une vitrine dans le cadre du Contact ontarois, du 15 au 19 janvier 2019, à Ottawa. Le Théâtre du Frèt en coproduction avec le Festival Les Coups de Théâtre «Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir» ont remporté les prix Radarts qui permettront à l’artiste de présenter une vitrine dans le cadre de la FrancoFête, du 6 au 10 novembre 2019, à Dieppe.

Le prix Rideau / ROSEQ a été remis à Simon Kearney, et lui permettra de présenter une vitrine dans le cadre de la Bourse Rideau, du 17 au 21 février 2019, à Québec. Âgé d’à peine 22 ans, Simon Kearney est du type à s’emparer des foules de sa seule présence sur scène. Ayant déjà collaboré avec des artistes comme Vincent Vallières, Pascale Picard, Hubert Lenoir et Antoine Gratton, son deuxième album verra le jour prochainement.

LE ROSEQ HONORÉ PAR LE SÉNAT

Lors du spectacle spécial 40 ans «Mon cher ROSEQ…», le ROSEQ a été honoré par le sénateur Éric Forest pour sa contribution essentielle à la qualité de vie de sa communauté et a reçu la médaille du 150e anniversaire du Sénat du Canada. «Je suis heureux de souligner la contribution essentielle du Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec à la qualité de vie de nos communautés. Important regroupement de diffuseurs, le ROSEQ favorise l’accessibilité et le rayonnement de nos créateurs tout en rappelant par son action l’impact culturel et économique des arts de la scène. La vitalité culturelle manifeste de notre région témoigne du succès indéniable de Solange Morrissette et des diffuseurs de l'Est du Québec», a commenté le sénateur indépendant Éric Forest.

Le ROSEQ est heureux de cette reconnaissance qui salue le travail et la passion du Réseau et de ses membres.