La Bibliothèque Françoise-Bédard souligne la Semaine des bibliothèques publiques

Du 20 au 27 octobre, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec est de retour pour une 20e édition, sous le thème «Ensemble, nous sommes les biblios». De la traditionnelle vente de livres à la livre à l’inusité bingo littéraire autochtone, la Bibliothèque Françoise-Bédard ne manque pas d’idées pour souligner cet anniversaire.

D’ailleurs, on prolonge le plaisir en amorçant les activités une journée plus tôt que la semaine nationale. Question d’élaguer les rayons pour faire place à la nouveauté, la populaire vente de livres à 1 $ la livre est de retour de 16 h à 20 h, le vendredi 19 octobre, et de 10 h à 17 h le samedi 20.

Tout au long de la semaine, les citoyens sont invités à passer en biblio pour se procurer une carte postale spéciale et écrire à une personne chère qui demeure le plus loin possible de Rivière-du-Loup, aux frais de la bibliothèque. En 2016 et 2017, près de 220 000 kilomètres ont ainsi été parcourus par les missives des usagers.

Qui dit Semaine des bibliothèques publiques dit réconciliation avec sa bibliothèque, si on lui doit quelques amendes de retard. En se présentant au comptoir, les vieilles ardoises seront effacées pour mieux repartir sur de nouvelles bases, pourvu que les documents soient de retour.

Le vendredi 26 octobre à 19 h, dans une ambiance festive et humoristique, le public est invité à découvrir la littérature des Premières Nations en jouant à un bingo bien spécial, où le boulier décidera quels textes autochtones liront les auteurs invités et les volontaires du public… et on joue au bingo pour vrai, mais pour gagner des livres.

Le Bingo littéraire Kwahiatonhk! est une activité de diffusion littéraire originale développée par Kwahiatonhk!, promoteur du Salon du livre des Premières Nations. L’activité mettra en vedette les auteurs Marie-Andrée Gill, Sylvain Rivard, Guy Sioui Durand et Louis-Karl Picard-Sioui qui agira également à titre d’animateur-performeur. On y retrouvera également la chanteuse-performeuse Andrée Lévesque Sioui et le musicien Marc Vallée. Enfin, l’artiste locale Mélanie Langlais sera l’invitée spéciale de cet évènement présenté à l’École de musique Alain-Caron.

En plus des multiples activités auxquelles ils pourront prendre part au cours de cette semaine, les citoyens de Rivière-du-Loup courront la chance de remporter un chèque-cadeau de 100 $ à dépenser en librairie, à l’occasion d’un concours organisé sur la page Facebook de l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Pour plus de détails sur la programmation nationale, visitez le semainedesbibliotheques.ca.

Pour plus d’information sur la programmation locale, les citoyens sont invités à contacter le 418 862-4252 ou visiter la page Facebook de la Bibliothèque Françoise-Bédard.