Lancement du livre «Ça, en mémoire de moi»

Les épreuves sont parfois des passages obligés qui nous rappellent qu’à tout moment, notre vie peut basculer et qu’il faut être fait fort pour les surmonter.

«Ça, en mémoire de moi», écrit par Lynda Plourde, est une autobiographie, un premier ouvrage empreint de résilience et de générosité nous rappelant à quel point la vie est précieuse mais si fragile.

Un récit fort en émotions mais rempli d’amour et d’espoir qui nous aide à démystifier tout l’impact que peut avoir une maladie cognitive dégénérative sur notre passé, notre présent et notre avenir.

Vous êtes donc cordialement invités au grand lancement de cette œuvre «Ça, en mémoire de moi» le 28 octobre à 13 h au Complexe sportif Rosaire-Bélanger de Rivière-Bleue. Au programme : lecture d’extraits du livre, rencontre avec l’auteure, séance de dédicace et plus encore. De plus, Sylvain Labelle et sa conjointe, Josée Clément, également atteinte de maladie cognitive dégénérative précoce seront aussi sur place afin de témoigner de leur vécu.

Soyez-y pour découvrir une source d’inspiration incroyable où se côtoient l’espoir, une puissante volonté de vivre et surtout l’amour de la vie…