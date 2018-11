Le Salon du livre du Transcontinental du 23 au 25 octobre

Encore cette année, une équipe passionnée d’enseignants de l’école primaire du Transcontinental organise le Salon du livre annuel du 23 au 25 octobre. Festif et éducatif, celui-ci permet aux élèves et à leur famille de vivre des moments inoubliables au contact d’auteures, d’illustrateur, d’animatrice et de livres. Rien de moins!

Le 23 octobre, les élèves du préscolaire accueilleront, dans leur classe, Édith Levasseur et son «filet magique». Cette auteure et son livre dévoilent au jeune public des stratégies pour gérer leurs émotions de façon ludique, mine de rien.

Pour leur part, les élèves du primaire participeront à un atelier unique avec un artiste, sillonneront le salon et vivront une animation de livre en compagnie de Isabelle Landry, bibliothécaire à la Commission scolaire du-Fleuve-et-des-Lacs. Lors de l’atelier, les jeunes des 1er et 2e cycles découvriront l’univers de Nadine Poirier alors que ceux du 3e cycle s’essayeront à l’illustration en compagnie de Steve Beshwaty, illustrateur de métier.

C’est la Librairie du Portage qui s’installe dans la Salle Léon-Desjardins, d’Estcourt, afin d’ouvrir une belle fenêtre sur les productions d’auteurs d’ici et d’ailleurs destinées à des clientèles de tous âges. En effet, tous les jeunes visiteront le Salon pendant la journée.

Le grand public, pour sa part, est convié le mercredi 24 octobre, de 18 h à 20 h, à la Salle Léon-Desjardins pour, évidemment, découvrir des auteurs et des livres. Mais, grande primeur cette année, Nadine Poirier et Édith Levasseur seront présentes pour dédicacer leur livre à des lecteurs enthousiastes, grands ou petits.

En somme, une date à mettre à votre calendrier! Le secteur du Transcontinental persiste et signe afin de favoriser le développement de la curiosité et le gout de la lecture chez les jeunes.