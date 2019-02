Des percussions pour favoriser la persévérance scolaire à l’école Joly

Voir la galerie de photos

Les tambours résonnent depuis quelques semaines déjà à l’école Joly de Rivière-du-Loup. Un groupe formé d’une vingtaine d’élèves de la 4e à la 6e année participent à la toute première formation de «drumline» dans le cadre de la Voie musicale, présentée officiellement le 11 octobre.

La responsable du projet de la Voix musicale et enseignante Sophie Jalbert souhaitait continuer son développement avec une nouveauté. Un ensemble de percussions s’est montré tout désigné puisqu’il permet de travailler la motricité globale des enfants. «On observe déjà les effets pédagogiques positifs liés à l’apprentissage de ces instruments, notamment la concentration en classe. On permet aux enfants de développer leur autonomie, la discipline, l’écoute des autres. On favorise aussi le travail d’équipe», explique Mme Jalbert. Cette dernière souligne que de faire partie d’un tel groupe apporte aux élèves à la fois de la motivation et un sentiment d’appartenance.

«Les compétences musicales que vous développez ici vont vous servir toute votre vie. La persévérance scolaire a différentes voies et la Voie musicale est certainement l’une d’entre elles», a commenté la présidente de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Édith Samson, en s'adressant aux enfants réunis dans le gymnase de l'école Joly.

PRESTATIONS AU FOOTBALL

Les pratiques ont lieu une fois par semaine après l’école, pendant 1h30. L’ensemble de percussions joue lors des matchs de football des Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, un maillage qui apporte son lot de points positifs selon l’entraineur, Denis Bossé.

«Ça change l’ambiance des matchs et amène encore plus d’action. Nous n’avons pas hésité à embarquer avec l’école Joly parce que le projet partage les mêmes valeurs que les Guerriers. Je suis fier, ça nous permet d’avancer, ça démontre notre dynamisme et c’est motivant pour tout le monde sur le terrain.»

La prochaine prestation de l’ensemble de percussions de l’école Joly aura lieu le 20 octobre à 10h au terrain de football de l’école secondaire de Rivière-du-Loup, conjointement avec l’harmonie de l’école La Croisée.

VOIE MUSICALE

La Voie musicale a été mise en place en 2015 par l’enseignante de musique Sophie Jalbert à l’école Joly de Rivière-du-Loup. Les élèves peuvent désormais s’inscrire à deux volets : la guitare et la «drumline». Ils peuvent aller plus loin en musique avec de 90 à 120 minutes de plus par semaine dans leur horaire. Plusieurs projets interdisciplinaires réalisés par la Voie musicale ont raflés des honneurs locaux, régionaux et provinciaux.

Les percussions et ce nouveau volet de la Voie musicale ont vu le jour grâce à la contribution de Berger, de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et d’une bourse de 10 000$ remise par le programme d’aide de la Fondation Musicompte.