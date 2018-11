Lancement d’un livre d’une auteure du Témiscouata

L’auteure originaire de Saint-Honoré-de-Témiscouata, Francine Bélanger, lancera son livre intitulé «Un pas dans l’inconnu, un regard sur ma campagne» le samedi 13 octobre à 20 h à la salle Charles-Morin, située au 99, rue Principale à Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Dans cet ouvrage, Mme Bélanger partage son parcours de vie et se remémore des souvenirs. Elle raconte ses jeunes années, lors desquelles elle a souffert d’intimidation et d’harcèlement. L’auteure présente une vision de détermination et de courage après s’être affranchie de deux dépendances. Son ouvrage est publié par la maison d’édition La Plume d’Oie de Berthier-sur-Mer.