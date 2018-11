Conférence de l’auteure Marie-Lyne Trépanier

La prochaine conférence de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup qui se tiendra le jeudi 18 octobre 2018 à 19 h 30 recevra comme invitée, Marie-Lyne Trépanier, une auteure de la région.

En effet, profitant de son arrivée à Saint-Arsène, il y a de cela quelques années, Mme Trépanier se met à l’écriture d’un premier roman, mêlant réalité et fiction, qui aborde l’arrivée en Nouvelle-France des Filles du roi. Le roman, publié aux Éditions de la Paix, ne compte pas moins de 400 pages représentatives d’une époque où évoluent ses personnages sur deux continents, en France et en Amérique.

L’héroïne fictive du roman, prénommée Victoria, est la fille de Henriette-Anne Stuart, dite Henriette d'Angleterre, la princesse au sang doublement royal, Stuart par son père et Bourbon par sa mère.

Victime d’un complot, elle vient dans la colonie, animée d’une espérance, celle de retrouver et d’épouser Jérémy, un valeureux guerrier qui combat aux côtés du mousquetaire d’Artagnan…

Derrière cette histoire menée avec beaucoup d’adresse, on sent la volonté de l’auteure de redonner du vernis à la réputation de ces femmes, volontaires et généreuses, qui constituent les racines de notre nation.

Rendez-vous est donné jeudi 18 octobre à 19 h 30 à la Maison de la culture. Pour recevoir davantage d’informations sur la Société ou sur la conférence, vous pouvez consulter notre site Web au www.shgrdl.org ou notre profil Facebook avec @societehistoiregenealogierdl… au local : 418 867-6604.