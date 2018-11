Marie-Danielle Duval expose ses œuvres au Témiscouata

L’artiste Marie-Danielle Duval, présente sa toute première exposition dans la région intitulée «Symbiose» au Témiscouata au café du BeauLieu culturel depuis le 21 septembre. La résidente du Témiscouata depuis trois ans s’inspire en grande partie de sa relation avec l’environnement pour créer ses toiles.

Elle s’est inspirée des valeurs véhiculées par le documentaire «En quête de sens», qui présente deux personnes tentant de revoir leur relation avec la nature. Les tableaux de grand format peints par Mme Duval ont été créés à l’extérieur, à l’aide de méthodes diverses, dont l’utilisation de pochoir et d’aérosol.

«Dans toutes mes toiles on peut retrouver une sorte de dualité exprimée par la peinture. Les traces que l’humain laisse derrière lui sont réalisées par des traces de quatre roues ou de pneus de vélos. J’aime la texture et l’état brut des matières. Je m’inspire aussi de ce qui se passe dans l’actualité et je me laisse surprendre par la toile», explique Marie-Danielle Duval. Dans un style semi-abstrait, cette artiste livre un plaidoyer pour l’environnement à travers l’art.

Ses toiles colorées, inspirées de ses voyages et de la contemplation du milieu naturel, sont exposées jusqu’au 15 novembre au BeauLieu culturel du Témiscouata. Marie-Danielle Duval est impliquée depuis trois ans au Témiscouata, notamment dans les maisons de jeunes et pour les jardins communautaires de la région.