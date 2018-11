Soirée de lancement de la Zone Country

Les fondateurs Annie Levasseur et Yan Tremblay, ont inauguré avec la présence de leur équipe et de plus de 625 invités, la programmation de la première édition de la Zone Country 2019 le 29 septembre dernier.

Cet évènement se déroulera du 15 au 18 aout 2019 dans la cour arrière du Centre commercial de Rivière-du-Loup. Quatre jours de musique country sont prévus, pour un total de 22 spectacles. Sur place, il sera possible de retrouver des kiosques, aires de restauration, coins d’amusement pour les tout-petits et un site de camping temporaire.

Le site ouvrira ses portes le jeudi dès midi et les spectacles débuteront à 14h. En soirée, les spectacles hommage Garth Brooks Fever et Alan Jackson Expérience seront présentés.

Le vendredi, le public pourra compter notamment sur la présence de Julie Daraiche qui se produira sur la scène en fin d’après-midi et de Laurie Leblanc, en fin de soirée.

Le samedi soir sera endiablé au rythme New Country avec Andy Bastarache, Matt Lang et Eric Ethridge. Pour clôturer cet évènement le dimanche quatre spectacles seront présentés, dont René Turgeon et Carole-Ann King.

Il est possible de consulter la programmation complète et de réserver des billets au www.zonecountry.com. Pour cette première présentation, Zone Country s’est engagée auprès de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup pour soutenir les personnes atteintes de cancer dans la région.