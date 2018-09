Implantés dans la région depuis plus de 20 ans et ayant formé des centaines de violonistes, les Vivaldistes du Grand-Portage partageront désormais les installations de l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup, en plus de réaliser conjointement certains projets et des activités pédagogiques, une entente mutuellement bénéfique. Leurs prochaines activités musicales sont à surveiller.